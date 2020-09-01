Son dakika haber! Kenevir ekmek için mısır tarlası kiraladı - Son Dakika

Son dakika haber! Kenevir ekmek için mısır tarlası kiraladı

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da kiraladığı mısır tarlasına kenevir eken şahıs jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Afyonkarahisar'da kiraladığı mısır tarlasına kenevir eken şahıs jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Olay, Dazkırı ilçesi Yüreğil köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yüreğil köyünde yaşayan A.K. isimli şahsın ikamet adresinde ve icar yoluyla kiraladığı öğrenilen 3 mısır tarlasında kubar esrar elde etmek için kenevir bitkisi ektiği ihbarı aldı. Olayın ardından harekete geçen ekipler A.K.'nin evine ve mısır tarlalarına baskın yaptı. Baskında yapılan aramalarda 190 gram kubar esrar ve 26 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan A.K.'nin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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