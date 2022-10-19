Son Dakika | Kent meydanı karıştı, onlarca kişi tekme tokat kavga etti - Son Dakika
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Son Dakika | Kent meydanı karıştı, onlarca kişi tekme tokat kavga etti

19.10.2022 23:39

Son dakika 3. sayfa haberi... Kent meydanı karıştı, onlarca kişi tekme tokat kavga etti İzmit'te önünde şişe patlatılan bir grup ile başka bir grup birbirine girdi.

Kent meydanı karıştı, onlarca kişi tekme tokat kavga etti

KOCAELİ - İzmit'te önünde şişe patlatılan bir grup ile başka bir grup birbirine girdi. O anlar vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı

Olay, saat 19.30 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre meydanda oturan bir grubun önünde, başka bir grubun yerde şişe patlaması üzerine aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 kişi birbirine girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin gelmesiyle taraflar ayrıldı. 2 tarafın da birbirinden şikayetçi olmaması üzerine meydan normale dönerken, o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kent meydanı karıştı, onlarca kişi tekme tokat kavga etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Kent meydanı karıştı, onlarca kişi tekme tokat kavga etti - Son Dakika
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