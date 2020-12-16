Kentsel dönüşümde yıkılan bina, içinde insanların olduğu binaya zarar verdi - Son Dakika

Kentsel dönüşümde yıkılan bina, içinde insanların olduğu binaya zarar verdi

16.12.2020 17:08

Kentsel dönüşümde yıkılan bina, içinde insanların olduğu binaya zarar verdi Bina sakini vatandaş, "7 şiddetinde deprem gibi oldu" 25 yıllık binanı iş makinesi ile tek hamlede böyle yıktı Beylikdüzü'nde 25 yıllık 9 katlı siteler kentsel dönüşüm kapsamında özel bir şirket tarafından yıkıldı.

Kentsel dönüşümde yıkılan bina, içinde insanların olduğu binaya zarar verdi

Bina sakini vatandaş, "7 şiddetinde deprem gibi oldu"

25 yıllık binanı iş makinesi ile tek hamlede böyle yıktı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde 25 yıllık 9 katlı siteler kentsel dönüşüm kapsamında özel bir şirket tarafından yıkıldı. Binaların yıkımı sırasında yan tarafta bulunan başka bir sitedeki dairelerin camları kırıldı. O sırada evde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Öte yandan hasarlı binanın yıkılırken tek iş makinesi darbesi ile yerle bir olması da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yıkım esnasında evinde olan vatandaş, "7 şiddetinde deprem gibi oldu"dedi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 25 yıla yakın ömrü bulunan 9 katlı sitenin kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkım işlemleri dün ve bugün yapılmaya devam edildi. Özel bir firma tarafından yapılan yıkım esnasında yan tarafta bulunan ve içinde insanların yaşadığı sitenin dairelerine de taşlar sekti. Dairelerin camları kırılırken binanın bazı noktalarında da hasarlar oluştu. Olay yerine gelen belediye ekipleri konuyla ilgili çalışmalarına başladı. Evinin camları kırılan site sakinlerinden Sebahattin İzgi, yıkımın kontrolsüz olduğunu ileri sürerek, " Yan tarafta kentsel dönüşümde bina yıkılıyordu. Kontrolsüz yıktılar. Deprem gibi sallandık evimiz bu hale geldi. Kendilerinden şikayetçiyiz. İçeri de bebek bile vardı birkaç dakika önce olsa bebek bile zarar görecekti" dedi.

"7 şiddetinde deprem gibi oldu"

Yaşanan olay sırasında torunuyla evde olduğunu ve büyük korku yaşadıklarını kaydeden Sabriye İzgi ise, " Kentsel dönüşümden dolayı binayı yıkıyorlar dün yarısı kadarı yıkıldı. Akşam kızım da yazdı belediyeye durumu sabah belediye de gelip kontrol etti hatta. Bugün de ben ara ara izliyordum çünkü taşlar geliyordu. Ben yarım saat öncesine kadar oturuyordum çocukla burada. Mutfağa geçtim eşimde buradaydı. Birden bir gümbürtü ile bina resmen sallandı yani. 7 şiddetinde deprem gibi oldu neredeyse. Çok şiddetli bir şekilde sallandı. Korktum tabii ki ilk önce çocuğa koştum hemen" diye konuştu.

Bina tek vuruşta yerle bir oldu

Öte yandan kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın ekiplerin çalışması anındaki görüntüleri de ortaya çıktı. Binanın yıkımı esnasında iş makinesi ile tek hamle ile binanın yerle bir olduğu görüldü. Yaşanan anlar cep telefonu ile kaydedilirken, binanın dayanıksız olduğu gözler önüne serildi.

Kentsel dönüşümde yıkılan bina, içinde insanların olduğu binaya zarar verdi
Kentsel dönüşümde yıkılan bina, içinde insanların olduğu binaya zarar verdi
Kentsel dönüşümde yıkılan bina, içinde insanların olduğu binaya zarar verdi
Kentsel dönüşümde yıkılan bina, içinde insanların olduğu binaya zarar verdi
Kentsel dönüşümde yıkılan bina, içinde insanların olduğu binaya zarar verdi
Kentsel dönüşümde yıkılan bina, içinde insanların olduğu binaya zarar verdi
Kentsel dönüşümde yıkılan bina, içinde insanların olduğu binaya zarar verdi
Kentsel dönüşümde yıkılan bina, içinde insanların olduğu binaya zarar verdi
Kentsel dönüşümde yıkılan bina, içinde insanların olduğu binaya zarar verdi

Cumhuriyet Mahallesi, Beylikdüzü, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kentsel dönüşümde yıkılan bina, içinde insanların olduğu binaya zarar verdi - Son Dakika


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