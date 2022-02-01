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Kentsel dönüşüm, müteahhidin skandalını ortaya çıkardı - Son Dakika

Kentsel dönüşüm, müteahhidin skandalını ortaya çıkardı

01.02.2022 14:32

Kentsel dönüşüm, müteahhidin skandalını ortaya çıkardı Avcılar'da, yıkılan bina ile yan bina arasında tek duvar olduğu ortaya çıktı Avcılar'da, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmaları yapılan bir binanın bitişik nizam duvarlarının olmadığı ortaya çıktı.

Kentsel dönüşüm, müteahhidin skandalını ortaya çıkardı

Avcılar'da, yıkılan bina ile yan bina arasında tek duvar olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - Avcılar'da, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmaları yapılan bir binanın bitişik nizam duvarlarının olmadığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda iki bina arasında tek duvar olduğu ve diğer binanın duvarı olmadığı görüldü. Tedbir amaçlı bina boşaltılırken, altındaki iş yerinin duvarları yıkıldı.

Olay Avcılar Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesinde yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında binanın yıkım çalışmaları yapıldı. Çalışmalar sırasında yandaki 6 katlı binanın bitişik nizam duvarının müteahhit tarafından yapılmadığı ortaya çıktı.

Yıkımdan kopan parçalar binadaki evlerinin içine düşerken, iki bina arasında arada tek duvarın olduğu fark edildi. Bunun üzerine tedbir amaçlı bina boşaltılırken, altındaki iş yerleri kapatıldı. İçinde 6 dairenin olduğu ve tamamında aileler olduğu bina belediye tarafından mühürlenirken, karot örneği alınması için inceleme başlatıldı. Gece saatlerinde binanın altındaki iş yerlerinin duvarları malzemelerin çöktü.

"İki bina arasında tek duvar, boşaltılarak mühürlendi"

İki bina arasında tek duvarın olduğunu anlatan binanın altındaki esnaf Mehmet Ali Ezer, "Duvarı yıkık olan binanın altındaki esnaflardan biriyiz. Binanın yıkımına yaklaşık bir hafta-10 gün önce başladılar. Dün geldiler dediler ki, bina tek duvar yıkılan bina önceden yapılmış, bizim bina sonradan yapılmış. Müteahhit de araya duvar yapmamış, diğer binaya yapıştırma yapmış. Bina tek duvar, vatandaş zarar görmesin diye binayı dün boşaltırdılar. Bize de haber verdiler yarın dükkanınızı açmayın diye, ne olur ne olmaz diye. biz de tamam dedik, kapattı. Bugün haber geldi dükkanın duvarı çökmüş tezgah, dolap vesaire hepsi zarar görmüş" dedi.

Vatandaş ve esnaf olarak mağdur olduklarını anlatan Ezer, "Binanın müteahhidi, yetkilisi kimse nasıl bir denetim altında yapıldıysa bu işler Avcılar'da? Şuan mağduruz esnaf olarak, vatandaşlar mağdur, şuan nereye gittiler, nerede kalıyor bilmiyorum. Burada oturan vatandaş da mağdur, esnaf da mağdur şimdi çıksam nereye gideceğim. Şuan Avcılar 50 sene sonra aynı sıkıntılar bir daha yaşayacak" diye konuştu.

Binan ile ilgili başlatılan inceleme çalışmaları sürüyor.

Kentsel dönüşüm, müteahhidin skandalını ortaya çıkardı
Kentsel dönüşüm, müteahhidin skandalını ortaya çıkardı
Kentsel dönüşüm, müteahhidin skandalını ortaya çıkardı
Kentsel dönüşüm, müteahhidin skandalını ortaya çıkardı

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geri dönüşüm, Avcılar, Esnaf, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kentsel dönüşüm, müteahhidin skandalını ortaya çıkardı - Son Dakika


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