Son dakika haberleri... Kentsel dönüşümle yapılan bina 528 ağaç ve 1400 bitki türüne ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

Bursa'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir apartmanın yerine yapılan 14 katlı bina, 528 ağaç ve yaklaşık 1400 bitki türünü bünyesinde barındırıyor.

"Dikey orman projesi" şeklinde tasarlanan binanın her katına, kentin iklimine uygun, 4 mevsim yeşil kalabilen, bakım ihtiyacı düşük ve alerjik özellikleri olmayan bitki türleri dikildi.

Dışarıdan bakıldığında yeşillikler içinde görülen binada, her ofis için ayrı ayrı en az 10-15 metrekare peyzaj alanı bulunuyor.

Bahçe ortamında yaşam alanı sunulan binada ayrıca yağmur ve klimalardan çıkan su, otomatik damlama sistemiyle bitkilere hayat veriyor.

Binayı yapan firmanın yönetim kurulu başkanı Nurettin Göler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dikey orman projesi" ile inşa ettikleri 14 katlı binayla ilklere imza atmak için yola çıktıklarını söyledi.

Göler, insanların nefes alabileceği çalışma ortamları oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Biz bu projeye başladığımızda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını da yoktu. Salgının ardından projemizin önemi daha da arttı." dedi.

Binanın kentsel dönüşüm kapsamında yapıldığının altını çizen Göler, "Doğru projeyle kentsel dönüşümün çok hızlı şekilde yapılabileceğine inanıyorum. Burada yıktığımız bina, yaptığımız binadan daha fazla metrekareye sahipti. Biz daha az metrekare yaptık ama katma değerli, kaliteli bir bina inşa ettik. Burada metrekarenin çok, adedin fazla olmasını değil değerin fazla olmasını önemsedik." diye konuştu.

Göler, binada çeşitli türlerde 528 ağaç olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Saksı üzerine ağaçtan bahsetmiyoruz. Adeta tarım yapabileceğiniz alanlar oluşturduk. Yani dairenizde otururken dağ çileği yiyebileceğiniz, zeytin hasat edebileceğiniz alan yaptık. Ayrıca 1400'e yakın bitki var. Bitkileri yağmur ve klima suyunu rezerve edip damlama sistemiyle suluyoruz. Binanın 7. katı ise içinde küçük bir kafenin de bulunduğu 825 metrekare bahçe olarak dizayn edildi. Burada ofisi bulunanlar toplantı ya da misafir ağırlanacağı zaman bu katı kullanabilecek. Büyük toplantılar için ayrıca alan arayışına girmeyecek."

Her dairenin balkonu olmasına rağmen peyzajın işlerinin yönetim tarafından yapıldığını anlatan Göler, amaçlarının binayı kullanan insanlara, rahat ve nezih bir yaşam alanı sunma olduğunu sözlerine ekledi.