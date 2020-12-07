Son dakika haber! Kenya muhalefetinden kiliselere yolsuzlukla mücadeleye destek çağrısı - Son Dakika

Son dakika haber! Kenya muhalefetinden kiliselere yolsuzlukla mücadeleye destek çağrısı

07.12.2020 12:29
Son dakika haber! Kenya muhalefetinden kiliselere yolsuzlukla mücadeleye destek çağrısı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kenya ana muhalefet lideri Raila Odinga, ülkedeki yolsuzlukla mücadelede kiliseleri desteğe çağırdı.

Kenya ana muhalefet lideri Raila Odinga, ülkedeki yolsuzlukla mücadelede kiliseleri desteğe çağırdı.

Odinga, Kisumu bölgesindeki Stephen Anglikan Kilisesinde konuştu.

Yolsuzlukla mücadelenin acilen ele alınması gerektiğini vurgulayan Odinga, yolsuzluklarla mücadelede hükümete destek vermek için kiliselere çağrı yaptı.

Odinga, bazı kiliselerin de kaynağı belli olmayan paralar aldığını belirterek, "Kiliseler bu mücadelede liderlik etmeli ve yolsuzluğa izin vermemelidir." ifadelerini kullandı.

Kenya Etik ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonuna göre, ülkede yılda 5 milyon dolardan fazla para yolsuzluklar nedeniyle kaybediliyor.

Kenya Maliye Bakanı Henry Rotich, yolsuzluklarla mücadelede yürütülen soruşturmalar kapsamında geçen sene tutuklanan ilk bakan olmuştu.

Ana muhalefet, Kenya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kenya muhalefetinden kiliselere yolsuzlukla mücadeleye destek çağrısı - Son Dakika


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