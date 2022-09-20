Son dakika haber | KERESTE FABRİKASINDAKİ YANGIN 5,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

ERZURUM'un Oltu ilçesinde orman ürünleri kereste fabrikasında çıkan yangın, 5 itfaiye aracı, su tankeri ve ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 5,5 saatte söndürüldü. Yangın, saat 02.30 sıralarında Oltu- Narman kara yolu 3'üncü kilometresindeki Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karacaya'ya ait orman ürünleri ve kereste fabrikasında meydana geldi. İçerisi kereste dolu fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede fabrikayı saran alevlere Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye aracı, 1 su tankeriyle müdahale edildi. Polis, sağlık ve Aras EDAŞ ekiplerinin de müdahale ettiği yangın saat 08.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı olmayan yangında fabrika tamamen küle döndü.