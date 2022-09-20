Son dakika haber | KERESTE FABRİKASINDAKİ YANGIN 5,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | KERESTE FABRİKASINDAKİ YANGIN 5,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

20.09.2022 13:35

Son dakika haber: ERZURUM'un Oltu ilçesinde orman ürünleri kereste fabrikasında çıkan yangın, 5 itfaiye aracı, su tankeri ve ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 5,5 saatte söndürüldü.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde orman ürünleri kereste fabrikasında çıkan yangın, 5 itfaiye aracı, su tankeri ve ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 5,5 saatte söndürüldü. Yangın, saat 02.30 sıralarında Oltu- Narman kara yolu 3'üncü kilometresindeki Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karacaya'ya ait orman ürünleri ve kereste fabrikasında meydana geldi. İçerisi kereste dolu fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede fabrikayı saran alevlere Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye aracı, 1 su tankeriyle müdahale edildi. Polis, sağlık ve Aras EDAŞ ekiplerinin de müdahale ettiği yangın saat 08.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı olmayan yangında fabrika tamamen küle döndü.

YORUMLAR
500
Sivas'ta kuruyan göle itfaiye ekipleri su takviyesi yapıyor Sivas'ta kuruyan göle itfaiye ekipleri su takviyesi yapıyor Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Kaynak: DHA

İtfaiye, Erzurum, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | KERESTE FABRİKASINDAKİ YANGIN 5,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:49 28 yıllık faili meçhul cinayet özel ekip sayesinde aydınlatıldı! FETÖ'cü polisin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:13:03. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | KERESTE FABRİKASINDAKİ YANGIN 5,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement