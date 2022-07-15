Son dakika haberi | Kerkük'te 15 Temmuz şehitleri için gıyabi cenaze namazı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kerkük'te 15 Temmuz şehitleri için gıyabi cenaze namazı

15.07.2022 14:29

Son dakika haberleri: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşenler için Irak'ın Kerkük kentinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşenler için Irak'ın Kerkük kentinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kerkük'ün Musulla semtindeki Avcı Camisi'nde bir araya gelen yüzlerce Türkmen, cuma namazında 15 Temmuz'da şehit olanlar için dua etti.

Avcı Camisi İmam ve Hatibi Adil Mahmud, verdiği hutbede, vatanları uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden soydaşlarını unutmadıklarını söyledi.

Türk tarihinin bir olduğu için düşmanının da aynı olduğunu belirten Mahmud, dün 14 Temmuz Kerkük katliamının kurbanlarını, bugün ise 15 Temmuz şehitlerini yad ettiklerini ifade etti.

Mahmud, Türkiye Cumhuriyeti ve milletinin her zaman tüm mazlum ve mağdurların yanında olduğunu kaydederek, "Türkiye yaptığı yardım ve destekleriyle dünyanın birçok ülke ve bölgesindeki ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu ve olmaya devam ediyor. Yıllardır hiçbir mezhep ve etnik ayrımı yapmadan Irak halkının da yanında olan Türk milletine bir vefa borcu olarak şehitlerini yad ediyoruz." dedi.

Hutbe sonrası camideki yüzlerce Türkmen, cuma namazına müteakip şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kerkük'te 15 Temmuz şehitleri için gıyabi cenaze namazı - Son Dakika

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