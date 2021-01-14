Son dakika haber | Kerkük'te DEAŞ'ın tahrip ettiği 138 köy imara muhtaç - Son Dakika

Son dakika haber | Kerkük'te DEAŞ'ın tahrip ettiği 138 köy imara muhtaç

14.01.2021 17:43
Son dakika haber | Kerkük'te DEAŞ'ın tahrip ettiği 138 köy imara muhtaç, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Irak'ın Kerkük kentindeki Arap Meclisi Üyesi Tahrir Ubeydi, kentin güneyinde terör örgütü DEAŞ saldırılarında tahrip olan 138 köyün yeniden imar edilmesi ve onarılmasını istedi.

Irak'ın Kerkük kentindeki Arap Meclisi Üyesi Tahrir Ubeydi, kentin güneyinde terör örgütü DEAŞ saldırılarında tahrip olan 138 köyün yeniden imar edilmesi ve onarılmasını istedi.

AA muhabirine konuşan Ubeydi, kentin güneyinin DEAŞ'tan kurtarılmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen hala yüzlerce köyün kullanılmaz durumda olduğunu söyledi.

Yeniden imar edilmeyi bekleyen 138 köy olduğuna dikkati çeken Ubeydi, bu köylerin yüzlerce sakininin hala Kerkük, Salahaddin ve Diyala kentlerinde iç göçmen durumunda olduklarını aktardı.

Ubeydi, Bağdat hükümetinin 2021 yılı imar ve kalkınma projelerinde bu köylerin onarımına öncelik vermesini istedi.

Kerkük'ün Reşad nahiyesine bağlı 160 haneli Murra köyünün muhtarı Velid Halid de AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik anlamında köyde sıkıntı olmadığını ancak köyün imarı için hükümetten destek beklediklerini ifade etti.

Yüzlerce köylünün iç göçmen durumunda olduğunu belirten Halit, yeniden imar için yardım kuruluşlarının da desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın üçte birine tekabül eden Musul, Enbar ve Salahaddin vilayetleriyle Diyala ve Kerkük'ün bir kısmını ele geçirmişti.

Irak güvenlik güçleri ile terör örgütü DEAŞ mensupları arasında çıkan çatışmalarda Kerkük'ün güneyinde yüzlerce köy tahrip edilmişti.

Dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, bilançosu çok ağır olan askeri operasyonlar sonucu 18 Aralık 2017'de DEAŞ'ın ülkedeki varlığının ortadan kaldırıldığını duyurmuştu.

Kerkük, imar, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kerkük'te DEAŞ'ın tahrip ettiği 138 köy imara muhtaç - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, birazdan koronavirüs aşısı olacak Kız arkadaşını öldürdü, kendisini böyle savundu: Öldürmeye niyetim yoktu, pişmanım Ayakkabıyı deneyip çalan hırsız, yerine kendininkini bıraktı Evlilik hazırlığı yapan genç, bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı 13 bin kilometre yoldan gelen güvercin "virüs getirebilir" şüphesiyle telef edilecek Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı
Fenerbahçe, Atalanta'lı Papu Gomez'i transfer etmek istiyor Fenerbahçe, Atalanta'lı Papu Gomez'i transfer etmek istiyor         
17:24
MHP lideri Bahçeli, Habertürk, Halk TV ve KRT'ye sert çıktı: Lekeli zihniyetler MHP lideri Bahçeli, Habertürk, Halk TV ve KRT'ye sert çıktı: Lekeli zihniyetler         
16:48
Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada         
16:28
İstanbul'da HES kodu eşleştirmesinde son güne kalanlar uzun kuyruklar oluşturdu İstanbul'da HES kodu eşleştirmesinde son güne kalanlar uzun kuyruklar oluşturdu         
16:19
Son Dakika! Türkiye genelinde aşılanan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti Son Dakika! Türkiye genelinde aşılanan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti         
16:07
Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
15:38
ABD, hazine tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş altın fiyatlarını baskıladı ABD, hazine tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş altın fiyatlarını baskıladı         
15:09
KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı         
14:28
Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor         
14:10
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu         
14:01
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri         
13:53
Endonezya'da bir mağarada en az 45 bin 500 yıllık hayvan çizimi bulundu Endonezya'da bir mağarada en az 45 bin 500 yıllık hayvan çizimi bulundu         
13:48
Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan "Böyle şeylere neden gerek duyuyorsun" diyen takipçisine cevap         
13:39
Göztepe, efsane futbolcu Paul Ince'in oğlu Tom ile görüşüyor Göztepe, efsane futbolcu Paul Ince'in oğlu Tom ile görüşüyor         
13:10
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 17:53:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Kerkük'te DEAŞ'ın tahrip ettiği 138 köy imara muhtaç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei