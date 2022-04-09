Son dakika haber: Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde, DEAŞ terör örgütü tarafından iftar saatinde düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Irak'ın başkenti Kerkük'te Raşat ilçesine bağlı Dogışman köyü yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı düzenlendi. İftar saatinde düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Saldırıda ayrıca 1 kişinin örgüt tarafından kaçırıldığı açıklanırken, saldırının ardından bölgeye ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından köyde kontrol sağlandı. - KERKÜK