Son dakika haber: Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı

09.04.2022 20:51
Son dakika haber: Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberler... Irak'ın Kerkük kentinde, DEAŞ terör örgütü tarafından iftar saatinde düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Irak'ın Kerkük kentinde, DEAŞ terör örgütü tarafından iftar saatinde düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Irak'ın başkenti Kerkük'te Raşat ilçesine bağlı Dogışman köyü yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı düzenlendi. İftar saatinde düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Saldırıda ayrıca 1 kişinin örgüt tarafından kaçırıldığı açıklanırken, saldırının ardından bölgeye ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından köyde kontrol sağlandı. - KERKÜK

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Kerkük, Terör, DEAŞ, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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