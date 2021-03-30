Son dakika haber: Kerkük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Kerkük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
30.03.2021 18:55
Son dakika haberleri... Irak polisinin Kerkük'te uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu bir adrese düzenlediği baskında 2 kişinin yakalandığı belirtildi.
Irak polisinin Kerkük'te uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu bir adrese düzenlediği baskında 2 kişinin yakalandığı belirtildi.
Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan ihbar üzerine kent merkezindeki İhtifalat semtindeki bir eve baskın düzenlendiğini söyledi.
Kemal, 2 kişinin bulunduğu evde uyuşturucu madde ve iki adet tabanca ele geçirildiğini aktardı.
Kerkük Polis Müdürü ayrıca yakalanan 2 kişinin haklarında yapılan resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiğini kaydetti.
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