Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonda 2 terör şüphelisinin yakalandığı bildirildi.

Kerkük Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, kentin güneybatısındaki Leylan nahiyesinde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Bölgeden gelen ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerinin, Leylan nahiyesi kırsalında başlattıkları operasyonda 2 DEAŞ'lı teröristi yakaladığı ifade edildi.

Söz konusu kişilerin, yapılan ilk soruşturmaya göre bölgedeki askeri güçler hakkında DEAŞ'a bilgi aktardıklarının ortaya çıktığı ve resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildikleri kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.