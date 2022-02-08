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Son dakika haber | Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 3 terörist yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber | Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 3 terörist yakalandı

08.02.2022 16:03
Son dakika haber | Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 3 terörist yakalandı

Son dakika haberler: Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik başlatılan operasyonda 3 teröristin yakalandığı açıklandı.

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik başlatılan operasyonda 3 teröristin yakalandığı açıklandı.

Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük kent merkezindeki Penca Ali semtinde terör mensuplarına yönelik operasyon başlatıldığını belirtti.

Bir ihbarı değerlendirdiklerini aktaran Nuri, bir eve düzenlenen baskında 3 teröristin yakalandığını ifade etti. Nuri, yapılan soruşturmanın ardından teröristlerin mahkemeye sevk edildiklerini söyledi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, terör örgütüne karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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Kerkük, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 3 terörist yakalandı - Son Dakika


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