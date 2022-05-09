Son dakika haber | Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 3 terörist öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 3 terörist öldürüldü

09.05.2022 19:45
Son dakika haber | Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 3 terörist öldürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Irak'ın Kerkük kentinin Sergaran beldesi yakınlarında başlatılan terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Irak'ın Kerkük kentinin Sergaran beldesi yakınlarında başlatılan terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Kerkük Polis Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, bölgenin güvenliğini sağlayan Irak ordusu tarafından Sergaran beldesi yakınlarında terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında terör örgütü DEAŞ mensubu 3 kişinin öldürüldüğü aktarıldı.

Bölgedeki Grav Tepesi ve çevresindeki vadilerde terör örgütü mensuplarının saklandığı aktarılan açıklamada, operasyonun sürdüğü ifade edildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.???????

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

YORUMLAR
500
Irak'ta DEAŞ'ın döşediği mayının patlaması sonucu bir çoban öldü Irak'ta DEAŞ'ın döşediği mayının patlaması sonucu bir çoban öldü

Kerkük, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 3 terörist öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
19:34 Moskova'nın tehditleri sonuç verdi! Karadeniz'de ABD öncülüğündeki 15 ülke tatbikat yaptı
19:29 61 yaşındaki emekli orman memuru 20 metrelik kuyunun dibinde ölü bulundu!
19:28 Taraftarın istediği oldu! Trabzonspor, kutlamalar için Demet Akalın ile anlaştı
19:25 Araç sahiplerini üzecek haber! Benzine tekrar zam geliyor, fiyat 21 lirayı geçecek
18:39 CHP'li Öztrak'tan İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili açıklama: Ziyaretin 2 boyutu var
18:37 AK Partili belediye üyeleri yumruk yumruğa kavga etti!
17:56 İş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna'nın tescilli güzeli ile dünya evine girdi
17:55 Başakşehir'den şaşırtan transfer! Kongolu futbolcuyu renklerine bağladılar
17:35 Erling Haaland'ın takımı netleşti! Yılda 30 milyon euro kazanacak
17:31 Haiti'de bir çete, 8'i Türk vatandaşı olmak üzere 17 kişiyi fidye için kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 19:56:22. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 3 terörist öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement