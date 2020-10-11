Son dakika haber: Keşan'da "Haydi" uygulaması tanıtıldı - Son Dakika

Keşan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir alışveriş merkezinde açtıkları stantta, "Haydi" uygulaması hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Ekipler, vatandaşlardan "Haydi" uygulaması indirilerek, doğaya veya eziyet gören hayvanlara karşı işlenen suçların ihbar edilmesini, ihbarın gelmesiyle polis ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi.

Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve "Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi" hakkında da vatandaşlara bilgiler veren ekipler, hırsızlık olaylarına karşı da vatandaşları bilgilendiren broşürler dağıttı.