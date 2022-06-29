Son dakika haber | Keşan'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Keşan'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli tutuklandı

29.06.2022 17:50
Son dakika haber | Keşan'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Keşan ilçesinde annesini tehdit ettiği iddiasıyla götürüldüğü polis merkezinde hırsızlık suçundan arandığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Keşan ilçesinde annesini tehdit ettiği iddiasıyla götürüldüğü polis merkezinde hırsızlık suçundan arandığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi Mercan Caddesi'nde oğlu M.Ç'nin kendisine hakaret ve tehdit ettiğini iddia eden anne M.Ç polise başvurdu.

Polis merkezine götürülen M.Ç'nin hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.

Şüpheli, sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Keşan'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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