Yukarı Zaferiye Mahallesi Mercan Caddesi'nde oğlu M.Ç'nin kendisine hakaret ve tehdit ettiğini iddia eden anne M.Ç polise başvurdu.

Kaynak: AA

Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Keşan'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.