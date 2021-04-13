"Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Tavşan Adası, korunan ekosistemiyle bilim merkezi olacak - Son Dakika

"Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Tavşan Adası, korunan ekosistemiyle bilim merkezi olacak

13.04.2021 15:37

Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edilen ve İstanbul'daki ilk deniz koruma alanı olan Tavşan Adası, Marmara Denizi ve Akdeniz'in ekosisteminin korunmasında önemli bir yere sahip olacak.

Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edilen ve İstanbul'daki ilk deniz koruma alanı olan Tavşan Adası, Marmara Denizi ve Akdeniz'in ekosisteminin korunmasında önemli bir yere sahip olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 10 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Adalar sınırları içerisinde bulunan Tavşan (Balıkçı) Adası, Doğal Sit Alanının Koruma Statüsü yeniden değerlendirilerek "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildi.

Adanın "kesin koruncak hassas alan" ilan edilmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile 5 yıldır Tavşan Adası'nın ekosisteminin korunması için çeşitli faaliyetler yürüten Deniz Yaşamını Koruma Derneği üyelerinin katılımıyla ilk keşif dalışı yapıldı. Deniz altından görüntüler alındı, adada florayla ilgili araştırma ve gözlem yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Dairesi Başkanı Ümit Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlığın korunan alan miktarının artırılması konusunda çalışmalar yürüttüğüne değinirken, karasal alanların yanı sıra denizel alan sistemlerinin öneminin ortaya çıktığına işaret etti.

Gelişmiş ülkelerde "korunacak alan" hedefinin yüzde 17' olduğunu aktaran Turan, Türkiye'de koruma alanın oranının şu anda yüzde 10,6 olduğunu ve 2023 hedefinin bu oranı yüzde 17 seviyesine çıkarmak olduğunu belirtti.

Turan, Tavşan Adası'yla İstanbul'da ilk defa bir deniz koruma alanı olduğunun altını çizerek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açısında çok sevindirici bir haber. Bu konuda ön çalışma yapılmıştı, yıl içerisinde daha kapsamlı çalışmalarımız olacak. 7 milyon 600 bin metrekarelik bir alanı kapsayan bölgenin endemik tür sayısı yüksek. 'Kesin korunacak hassas alan' insan faaliyetlerinin kısıtlandığı alan olduğu için yapılaşma kesinlikle olmayacak. Tavşan Adası bir bilim merkezi haline gelecek." dedi.

Türkiye'de 18 özel koruma bölgesi olduğunu kaydeden Turan, "Marmara Denizi çok önemli bir deniz, biyoçeşitlilik açısından çok zengin ve balık göç yollarını ihtiva ediyor. Bölgedeki ada ekosistemleri çok önemli. Adalar korunmuş yerlerdir. Bu da o bölgedeki bitki çeşitliğini artırır ve korunmasına sebep olur. Prens adalarında denizle birlikte büyük bir alanda çalışma yürütüyoruz. Prens Adaları Özel Çevre Koruma Bölgesi taslağımız var. Sonuçlar önemli, aldığımız neticeye göre böyle bir ilana da gidebiliriz." diye konuştu.

"Marmara Denizi'nin bir vahası koruma alanı ilan edildi"

Deniz Yaşamını Koruma Derneği Başkanı Volkan Narcı da Tavşan Adası'nın biyoçeşitliliği ve su altı, su üstü zenginliğinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, "Biz yaklaşık 6 yıldır bölgede çalışıyoruz. Elimizdeki bilimsel çalışmaları, akademik sonuçları, İstanbul Üniversitesiyle yaptığımız raporlamaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla paylaşıyorduk. Burada yaptığımız mercan transplantasyon faaliyetleri, su altı, su üstü biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik diğer faaliyetler, gelecek deniz yaşamı için yürüttüğümüz faaliyetlerin sonucunda Cumhurbaşkanlığı nezdinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bölgenin Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescilini gerçekleştirdi." diye konuştu.

Alınan kararlar doğrultusunda Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Dairesi Başkanı Ümit Turan ile alanı ziyaret ederek, su altı ve su üstünde şu ana dek yürütülen faaliyetlerin izlendiğini aktaran Narcı, şöyle devam etti:

"Türkiye'de deniz koruma alanları var, fakat İstanbul'da ilk defa bu kadar önemli bir karar alındı. Adanın gelecek deniz yaşamı açısından şöyle bir önemi var; Türkiye'nin kendine ait, dünyada eşi benzeri olmayan bir Marmara Denizi var. Marmara Denizi'nin üstü Karadeniz, altı Akdeniz. İki denizi bünyesinde bulunduran inanılmaz bir biyoçeşitliliği var. Prens adalarının geneli balık, oksijen, mercanlar ve kuşlar açısından büyük bir zenginliğe sahip. Mercan transplantasyonları, hayalet ağları ve sürdürülebilir ekosisteme ilişkin yapabildiğimiz bütün bilimsel çalışmalar Tavşan Adası'nda toplandı. Bu ada bu nedenle önemli. Marmara Denizi'ne ilişkin alınmış böyle bir karar, son derece değerli. Marmara Denizi'nin bir vahası koruma alanı ilan edildi. Korunan bölgeyle Marmara Denizi'nin ve Akdeniz'in geleceği için burada bir anneanne sandığı oluşturuyoruz. Biz de bu kararı destekleyecek faaliyetler içinde bulunacağız. Bu alanı nasıl iyi yönetebiliriz, ne tür bilinçlendirme çalışmaları yapabiliriz, akademik çalışmaların devamlılığını sağlayacak ne tür faaliyetler yürütebiliriz üzerinden ekosistemi koruyacak etkinlikler yapacağız."

Narcı, adadaki mercanların sadece Akdeniz'de bulunduğunu dile getirerek, "Dünyada yağmur ormanları neyse, mercanlar da o. Mercan deniz habitatının oluşmasının yapı taşı, temeli. O yüzden mercanları, adayı canımız gibi korumamız gerekiyor." dedi.

Derneğin bölgedeki çalışmalarına değinen Narcı, Tavşan Adası'na mercan transplantasyonu yaptıklarını, Prens adaları genelinde hayalet ağları ve kıyı, deniz dibi temizlik çalışmaları yürüttüklerini, yazılı, görsel kaynak oluşturduklarını, Prens adalarının su altı zenginliklerini ilgililere aktarmaya çalıştıklarını, biyoçeşitlilik, istilacı veya yabancı türler ve genel olarak izleme çalışmalar, projelerini yürüttüklerini ve gelecek kuşaklara deniz sevgisini, korunmasını anlatmak için etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Kesin korunacak hassas alan ilan edilen Tavşan Adası, korunan ekosistemiyle bilim merkezi olacak
Kesin korunacak hassas alan ilan edilen Tavşan Adası, korunan ekosistemiyle bilim merkezi olacak
Kesin korunacak hassas alan ilan edilen Tavşan Adası, korunan ekosistemiyle bilim merkezi olacak
Kesin korunacak hassas alan ilan edilen Tavşan Adası, korunan ekosistemiyle bilim merkezi olacak

Marmara Denizi, cumhurbaşkanı, İstanbul, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Tavşan Adası, korunan ekosistemiyle bilim merkezi olacak - Son Dakika


Son Dakika

Habertürk'te göğüs dekoltesi sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce gömleğinin düğmesini ilikledi Habertürk'te göğüs dekoltesi sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce gömleğinin düğmesini ilikledi Komşularını tehdit eden Sevda Noyan mahkemede çark etti: Nüktedan sözler olarak söyledim Komşularını tehdit eden Sevda Noyan mahkemede çark etti: Nüktedan sözler olarak söyledim Yaşlı kadın çatıya çıkınca herkes intihara kalkıştı sandı ama gerçek bambaşka çıktı Yaşlı kadın çatıya çıkınca herkes intihara kalkıştı sandı ama gerçek bambaşka çıktı Kerem Bürsin'den ayrı kalamayan Hande Erçel'in daveti hayranlarını heyecanlandırdı Kerem Bürsin'den ayrı kalamayan Hande Erçel'in daveti hayranlarını heyecanlandırdı Ramazan ayı tedbirlerinin görüşüleceği kritik Kabine toplantısı başladı Ramazan ayı tedbirlerinin görüşüleceği kritik Kabine toplantısı başladı Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı

Son Dakika Haberleri
17:08 Mide bulandıran olay! Parktaki kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu
16:55 Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu
16:46 Gara şehidinin silahı yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde bulundu
16:41 Her şey bir anda oldu! Önce yol ortasında birbirine saldırdılar sonra yaralılarını alıp yok oldular
16:32 Kerem Bürsin'den ayrı kalamayan Hande Erçel'in daveti hayranlarını heyecanlandırdı
16:15 Koronavirüs bir bakanı daha istifaya sürükledi! Avusturya Sağlık Bakanı gözyaşları içinde görevinden ayrıldı
16:05 Ziraat Türkiye Kupası finaline İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı ev sahipliği yapacak
16:04 Ramazan ayı tedbirlerinin görüşüleceği kritik Kabine toplantısı başladı
15:11 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi
14:48 Başvurular için yarın son gün! Üniversitelilere 2.500, doktora öğrencilerine 7.500 lira destek
Mide bulandıran olay! Parktaki kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu Mide bulandıran olay! Parktaki kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu         
17:08
Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu         
16:56
Adına sahte hesap açılarak Adına sahte hesap açılarak "Hakan Ural'la benim oyum bir mi?" paylaşımı yapılan Aysun Kayacı ateş püskürdü         
16:53
Mustafa Cengiz, Galatasaralı futbolcuları çok sert eleştirdi: Haysiyet, şereflerini hatırlasınlar Mustafa Cengiz, Galatasaralı futbolcuları çok sert eleştirdi: Haysiyet, şereflerini hatırlasınlar         
16:45
Süveyş'i tıkayan gemiyle ilgili yeni gelişme: Tazminat ödenmezse gemiye el konulacak Süveyş'i tıkayan gemiyle ilgili yeni gelişme: Tazminat ödenmezse gemiye el konulacak         
16:23
Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı         
15:39
Başvurular için yarın son gün! Üniversitelilere 2.500, doktora öğrencilerine 7.500 lira destek Başvurular için yarın son gün! Üniversitelilere 2.500, doktora öğrencilerine 7.500 lira destek         
14:49
Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı         
13:48
Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler         
13:11
Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı         
12:00
Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni         
11:58
İBB, Adalar'da kullanılmak üzere 60 elektrikli araç alacak İBB, Adalar'da kullanılmak üzere 60 elektrikli araç alacak         
11:48
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
Girişimci kadın, üç bin lirayla başladığı işte sermayesini 300 bin liraya çıkardı Girişimci kadın, üç bin lirayla başladığı işte sermayesini 300 bin liraya çıkardı         
11:07
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı         
11:02
Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı 350 milyon euroluk rezervasyonu etkiledi Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı 350 milyon euroluk rezervasyonu etkiledi         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 17:17:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Tavşan Adası, korunan ekosistemiyle bilim merkezi olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei