Sakarya Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler, şehir genelinde 11 adrese baskın düzenledi. Şafak operasyonlarında, haklarında çeşitli suçlardan en az 8 ay, en çok 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahıslar şafak operasyonuyla yakalandı - Son Dakika

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