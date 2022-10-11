Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahıslar şafak operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
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Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahıslar şafak operasyonuyla yakalandı

11.10.2022 16:15

Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahıslar şafak operasyonuyla yakalandı Sakarya'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 şüpheli, polis ekiplerinin şafak operasyonuyla yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahıslar şafak operasyonuyla yakalandı

SAKARYA - Sakarya'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 şüpheli, polis ekiplerinin şafak operasyonuyla yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehir genelinde 11 adrese baskın düzenledi. Şafak operasyonlarında, haklarında çeşitli suçlardan en az 8 ay, en çok 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahıslar şafak operasyonuyla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahıslar şafak operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
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