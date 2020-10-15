Keskin'de bahçe yangını - Son Dakika

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bahçelerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cabatobası köyü Taşaltı mevkisinde köylülere ait bahçelerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede anız tarlalarına da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Keskin Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Meyve, ceviz, kavak ve söğüt ağaçlarının yandığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kaynak: AA
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