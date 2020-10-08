Son dakika haber! Kestane toplamak için gittiği ormanda kayboldu, ekipler buldu - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, kestane toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan Rahmi Gegekoğlu (67), jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Çaycuma'ya bağlı Hacıosmanlar köyünde yaşayan Rahmi Gegekoğlu, önceki gün kestane toplamak için ormanlık alana gitti. Gegekoğlu'ndan haber alamayan yakınları jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD ekipleri, ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Gegekoğlu, sabah saatlerinde ekipler tarafından ormanlık alanda otururken bulundu. Gegekoğlu, ormanda kaybolduğunu, kendisini arayanların bulacağına inanarak, oturup, beklediğini söyledi. Gegekoğlu sağlık kontrolünün ardından evine götürüldü.