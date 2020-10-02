KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, ormanda kestane toplarken kaybolan yüzde 40 zihinsel engelli K.Ö. (34), jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Kartepe ilçesi Serinlik Mahallesi'nde, dün babasıyla birlikte ormanlık bölgede kestane toplamaya giden K.Ö., bir süre sonra kayboldu. Babası, yüzde 40 zihinsel engelli olan K.Ö.'yü bulamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, yaklaşık 2,5 saat süren çalışma sonucu K.Ö.'yü 3 kilometre uzaklıkta buldu. Elinde kestane toplamak için getirdiği kovasıyla bulunan K.Ö.'yü gören babası, büyük sevinç yaşadı. Ekipler, K.Ö. ve babasını evlerine bıraktı.