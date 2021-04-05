Son dakika haber | Kestel'de sel alarmı...Alt geçit sular altında kaldı, araçlar mahsur kaldı
05.04.2021 18:35
Son dakika haber... Kestel'de sel alarmı...Alt geçit sular altında kaldı, araçlar mahsur kaldı Bursa'da eriyen kar sularının ardından etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Kestel'de sel alarmı...Alt geçit sular altında kaldı, araçlar mahsur kaldı
BURSA - Bursa'da eriyen kar sularının ardından etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Kar sularının erimesine sağanak yağışta eklenince Bursa'nın çok sayıda dere yatağında su taşkınları yaşandı. Kestel İlçesinde bulunan Mandıras Deresi'nin taşmasıyla birlikte alt geçidi su bastı. Kestel Belediyesi'ne bağlı ekipler su birikintilerinin tahliyesi için vidanjörlerle çalışma yapıyor.
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Denizlispor'la karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu Darboğazda olan Yunanistan, Girit'in Kandiye bölgesindeki limanını satıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirme toplantısına katılan isimler belli oldu Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu