Kick boks sporcusunu öldüren sanık yaş indirimi ile 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Kick boks sporcusunu öldüren sanık yaş indirimi ile 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

07.10.2022 14:32

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 'yan bakma' tartışmasında kick boks sporcusu Muhammed Mustafa Kulacı'yı (18) öldüren tutuklu Yunus Emre A. (16), müebbetle yargılandığı davada 'yaş indirimi' uygulanarak 12 yıl hapis cezası aldı.

Fevziçakmak Mahallesi Nil Caddesi'nde 3 Ocak'ta saat 15.30 sıralarındameydana gelen olayda yolda yürüyen kick boks sporcusu Mustafa Muhammed Kulacı ile Yunus Emre A. arasında 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Yunus Emre A., cebinden çıkardığı bıçakla Kulacı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kulacı'yı hastaneye kaldırdı. Kulacı, hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Yunus Emre A. ise 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kick boks sporcusunu öldüren sanığa 'yaş' indirimi ile 12 yıl hapis

'BANA YUMRUK ATTI, BEN DE BIÇAKLA VURDUM'

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, Yunus Emre A. hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. İddianamede ifadesine de yer verilen Yunus Emre A., "Arkadaşıma 'Hoo' diye bağırdım. Muhammed Mustafa da geçerken üzerine alındı. Aramızda tartışma çıktı. Bana yumruk attı. Ben de bıçakla vurdum" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA YAŞ İNDİRİMİ

Davanın 3'üncü duruşması, sanığın yaşının küçük olması nedeniyle basına kapalı oturumda yapıldı. Dava nedeniyle mahkemenin bulunduğu koridorda polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. 1 tanığın dinlendiği davada, Yunus Emre A.'nın, önceki ifadelerini tekrar ettiği öğrenildi. Mahkeme heyeti, Yunus Emre A.'yı, 'kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle 'yaş' indirimi yaparak, cezayı 12 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma sonrası, Mustafa Muhammed Kulacı'nın yakınları karara tepki gösterdi.

Kick boks sporcusunu öldüren sanığa 'yaş' indirimi ile 12 yıl hapis
YORUMLAR (1)
  • Sacit Kral: Boyle adalet mi olur bul kucuk yasta birini azmettir adam 12 seneyle yirtsin anca bu ulke olur Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Son dakika haberleri | Kayseri'de genç kick boksçuyu bıçakla öldüren sanığa 12 yıl hapis Son dakika haberleri | Kayseri'de genç kick boksçuyu bıçakla öldüren sanığa 12 yıl hapis Son dakika haberi... Kick boksçuyu öldüren sanığa 12 yıl hapis cezası Son dakika haberi... Kick boksçuyu öldüren sanığa 12 yıl hapis cezası
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kick boks sporcusunu öldüren sanık yaş indirimi ile 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kick boks sporcusunu öldüren sanık yaş indirimi ile 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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