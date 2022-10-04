Son dakika haber... Kick boks sporcusunun öldürülmesi davasında tanık için 'zorla getirilme' kararı

KAYSERİ'de, 'yan bakma' kavgasında kick boks sporcusu Muhammed Mustafa Kulacı'yı (18) bıçaklayıp öldüren Yunus Emre A.'nın (16) müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, duruşmada olmayan tanığın cuma günü hazır edilmesi için hakkında zorla getirilme çıkarılmasına ve sanığın da tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay, 3 Ocak saat 15.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Nil Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen kick boks sporcusu Mustafa Muhammed Kulacı ile Yunus Emre A. arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Yunus Emre A., cebinden çıkardığı bıçakla Kulacı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Kulacı'yı hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Kulacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yunus Emre A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.