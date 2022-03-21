Son dakika haber! Kiev Belediye Başkanı Kliçko, başkentte patlamalar olduğunu duyurdu - Son Dakika
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Son dakika haber! Kiev Belediye Başkanı Kliçko, başkentte patlamalar olduğunu duyurdu

21.03.2022 01:24
Son dakika haber! Kiev Belediye Başkanı Kliçko, başkentte patlamalar olduğunu duyurdu

Bir son dakika haberine göre Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çok sayıda patlamanın meydana geldiği bildirildi.

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çok sayıda patlamanın meydana geldiği bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'in Podilskyi semtinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

Mevcut bilgilere göre, patlamaların bir alışveriş merkezi ve bazı apartmanlarda gerçekleştiğini kaydeden Kliçko, "Kurtarma ekipleri, sağlık görevlileri ve polis olay yerinde." dedi.

Kliçko, patlamalar sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

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Rusya ordusu tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezine yakın noktadaki Podilskyi ilçesine füze saldırıları başlatıldı. Rusya ordusu tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezine yakın noktadaki Podilskyi ilçesine füze saldırıları başlatıldı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları

Ukrayna, Patlama, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kiev Belediye Başkanı Kliçko, başkentte patlamalar olduğunu duyurdu - Son Dakika


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