Ukrayna basınında yer alan haberlere göre başkentte 3 ya da 4 patlama meydana geldi.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, "Şevçenkivsk semtinde birkaç patlama, başkentin merkezinde. Tüm hizmetler yerinde takipte. Ayrıntılar daha sonra." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kent merkezinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu - Son Dakika

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