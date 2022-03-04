Son dakika haber... Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu görüntülendi - Son Dakika
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Son dakika haber... Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu görüntülendi

04.03.2022 13:11
Son dakika haber... Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu görüntülendi

Son dakika haberleri... ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru yolda olan 64 kilometre uzunluğundaki Rus ordusuna ait konvoyun görüntülerini paylaştı.

ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru yolda olan 64 kilometre uzunluğundaki Rus ordusuna ait konvoyun görüntülerini paylaştı.

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını 9 gündür sürdürüyor. ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru yolda olan 64 kilometre uzunluğundaki Rus ordusuna ait konvoyu görüntüledi. Konvoyda zırhlı araçlar, tanklar ve toplar yer alıyor. - KİEV

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu görüntülendi - Son Dakika


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