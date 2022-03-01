Son dakika haber! Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı

01.03.2022 03:21

Son dakika haber... - Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında meydana gelen şiddetli patlamada 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

- Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında meydana gelen şiddetli patlamada 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin hemen bitiminde başkent Kiev'e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary şehrinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Brovary Belediye Başkanı İgor Sapojko, şehre saldırı olduğunu ve sığınaklara gidilmesi gerektiğini açıklayarak, "Birkaç dakika önce şehre hava saldırısı düzenlendi. En az 6 yaralı var. Sığınaklarda kalın" dedi.

Söz konusu saldırının balistik füze ile yapıldığı üstünde duruluyor.

Son dakika haber! Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı
Son dakika haber! Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı
Son dakika haber! Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı

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Ukrayna, Patlama, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı - Son Dakika
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