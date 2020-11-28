Son dakika haber! Kıkpınar'ın 2021 tarihi belirlendi
28.11.2020 13:55
Son dakika haberler: Edirne'de her yıl gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin 2021'da 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında yapılmasına karar verildi.
Edirne'de her yıl gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin 2021'da 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında yapılmasına karar verildi.
Edirne'de bu yıl 29 Haziran ile 5 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 659. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenememişti.
Ülke genelinde gerçekleştirilen yağlı güreş programının oluşturulması kapsamında, Edirne Belediye Başkanlığı, 2021 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin 28 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihlerinde olmasına karar verdi. Bu kapsamda Kırkpınar Yağlı Güreşleri de 02-04 Temmuz 2021'de gerçekleştirilecek. - EDİRNE
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