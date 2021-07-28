Görüşmede Böcek'ten yangın ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Manavgat'taki orman yangını nedeniyle Böcek'i telefonla aradı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 'ten, Manavgat ilçesindeki orman yangını ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Son Dakika › Politika › Son dakika haber... Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten Manavgat'taki yangınla ilgili bilgi aldı - Son Dakika

26,5 milyon yaşındaki gergedan fosili, bilim dünyasını heyecanlandı

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan "Kısıtlamalar geri gelecek mi?" sorusuna yanıt: Şu an öyle bir seyir yok