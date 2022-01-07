İşçilerin grev'inden görüntüler

Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan'ın açıklaması

Kılıçdaroğlu, Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan ile görüştü

İSTANBUL - Bakırköy Belediyesindeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması gerekçesiyle başlattıkları grevi 75 gündür sürdüren Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) İstanbul 2 No'lu Şubesi üyeleri, toplu açılış ve temel atma törenin yapıldığı alanda protesto yaptı.

"Hak, hukuk, adalet", "75 gündür Bakırköy'de grev var", "Davamız ekmek davasıdır" sloganları atan sendika üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun alandan çıkışını bekledi.

Kılıçdaroğlu, görüşme yapmak için Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan'ı çağırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Doğan, şu bilgileri paylaştı:

"75 gündür Bakırköy'de bir grevdeyiz. 25 Ekim'de greve çıktık. Belediye başkanının sıfır zam dayatmasıyla bugün 75. günündeyiz. Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir açılış programında Bakırköy'deki yaşanan olayları kendisine aktardık. Yanında İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu da vardı. Genel Başkan notlarını aldı. En kısa sürede taleplerimizi de alarak çözeceğini bize söyledi ve biz de arkadaşlarımızla şu anda buradan ayrılıyoruz. Bizim 2020 yılına ait enflasyon artı, refah payı, 2021'e ait enflasyon talebimiz artı refah payı, 2022 için de enflasyon talebimiz vardı. Sayın Genel Başkan o şekilde not alarak, bu olayı en kısa sürede çözeceğini söyledi. Bugün Sayın Bakırköy Belediye Başkanı'nı çağırarak görüşüp bu işi çözeceklerini söylediler."