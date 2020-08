Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkesin yaşı ne olursa olsun bir gelecek güvencesi olmalı, Aile Destekleri Sigortası'nı kuracağız dedik. Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayıp 21. yüzyılda gelecek güvencesi olmayan bir kişiyi bile bırakmayacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen Parti Meclisi (PM) toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, siyasetçinin mutlu bir toplumu inşa etmek için çalışması gerektiğini, herkesin huzurlu yaşadığı bir toplum düşleyerek, hedefini bu noktaya kilitlemek zorunda olduğunu söyledi.

Siyasetin dünyayı okumak olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Dünya nereye, biz nereye gidiyoruz? Orta Doğu, Akdeniz, Amerika, Japonya'da, Çin, Kuzey ve Güney Kore'de ne oluyor? AB ile ilişkilerimiz nedir? Bütün bunları siyaset dünyasının iyi okuması lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin bu ilkelerden yola çıkarak kendi siyasetini inşa ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kavgadan uzağız, sorunu biliyoruz. Bilmiyorsak öğreniyoruz. Hiç kimseye tepeden bakmıyoruz. Kibir bizim kapımızdan dahi geçmez. Herkesi kucaklamak, herkese eşit davranmak bizim temel felsefemiz. Biz siyaseti bu çerçevede yerine getireceğiz. Bunu yaparken kavgadan uzak, farklı bir muhalefet çizgisi izliyoruz. Sürekli itiraz eden, eleştiren değil tam tersine eleştiren ama mutlaka çözümünü de ortaya koyan bir siyaset izliyoruz. Çözümsüz bir sorunu asla dile getirmiyoruz. Bir sorunu dile getiriyorsak arkasından çözümünü de söylüyoruz. Çözüm beğenilir veya beğenilmez. Çözümümüz eleştirilebilir ama en azından biz bir sorun var saptamışız ve bu sorun nasıl çözülür onu da dile getirmişiz. Bu her şeyden önce ülkeyi yöneten iktidar partisine yarar."

Siyaset anlayışlarının 21. yüzyılın siyaset anlayışına uygun olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, siyaseti bu çerçevede yaptıklarını anlattı.

"Her vatandaşın başımızın üzerinde yeri var"

Kılıçdaroğlu, önerilerini sunmaya devam edeceklerini belirterek "Siyasi iktidara, 'Hiç kimseyi ötekileştirmeyin.' dedik. Kimliği, inancı, yaşam tarzı farklı olabilir. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayabilir ama hepimiz bu vatanda ve bayrağımızın altında özgürce yaşıyorsak kimseyi ötekileştirme hakkımız yoktur. Bunu defalarca söyledim." diye konuştu.

Parti Meclisi üyelerinden bunu gittikleri her yerde dile getirmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, "Biz hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. Bu ülkede yaşayan her vatandaşın bizim başımızın üzerinde yeri var. Eksiğimiz, yanlışımız varsa söylesin. Eksikten ve yanlıştan ders çıkarmasını bilen bir siyaset anlayışını gütmek istiyoruz." dedi.

"Vebali de günahı da onlara oy verenlerdedir"

Kılıçdaroğlu, iktidarı, "Kimse aç ve açıkta kalmasın. Herkesin bir gelecek güvencesi olsun." diye uyardıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün geldiğimiz noktaya bakın. Bir kişi 18 yıldır Türkiye'nin hemen hemen her noktasına egemen. Bürokrasiden toprağına kadar. Valisi, kaymakamı her şeyi kendi emrinde. Eğer 18 yıldır siz ülkeyi yönetiyor ve 18 yıldır hala on binlerce çocuk yatağa aç giriyorsa bir derdimiz var demektir.

AK Parti ve MHP'ye oy veren kardeşlerime seslenmek istiyorum, bu ülkede 18 yıldır yönetiyor ve bir çocuk yatağa aç giriyorsa ve çocuk açlıktan ölüyorsa bunun vebali de günahı da onlara oy verenlerdedir. Bu kadar açık, net söylüyorum. Devleti, ülkeyi yönetenler bir çocuk yatağa aç gidiyorsa uyumazlar. Hemen ulaşırlar, her türlü ihtiyacını karşılarlar, geleceğini güvence altına alırlar. Bunu yapmamız gerekiyor."

"10 milyonun üzerinde işsizimiz var"

İşsizlik rakamlarına da değinen Kılıçdaroğlu, "18 yıldır ülkeyi yöneteceksiniz, 10 milyonun üzerinde işsizimiz var. 600 bin üniversitelerden mezunumuz çıktı. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır." dedi.

Kılıçdaroğlu, PM üyelerinden gittikleri her yerde bunu anlatmalarını isteyerek, şunları kaydetti:

"Özellikle fakir aile çocuklarını bulup, onları uyuşturucuya alıştırıyorlar sonra torbacı yapıyorlar ve piyasaya salıyorlar. İktidar 18 yıldır bu memleketi yönetiyor. Ne oldu, nasıl oldu da fuhuş ve uyuşturucu bu kadar arttı? Nasıl oldu da kadınlara şiddet bu kadar yüksek boyutlara ulaştı? Kimin vebali, günahı var? Kim bu ülkeyi yönetiyor? Hepimizin sorması lazım. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Bunu her yerde söyleyin. Her çocuk bizim çocuğumuzdur ve bir çocuk yatağa aç giriyorsa sorumlusu Lale Devri'ni yaşayanlardır. Biz ne dedik? Herkesin yaşı ne olursa olsun bir gelecek güvencesi olmalı, Aile Destekleri Sigortası'nı kuracağız. Böyle bir kurum olacak dedik. Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayıp 21. yüzyılda gelecek güvencesi olmayan bir kişiyi bile bırakmayacağız. Herkesin bir gelecek güvencesi olacak."

"Hepimizin oturup düşünmesi lazım."

Kılıçdaroğlu, daha önce Adana'da intihar girişimi polisler tarafından engellenen bir vatandaşın açıklamasını anımsatarak şunları kaydetti:

"Ben size 21. yüzyılın Türkiyesi'nden gerçek bir fotoğrafı veriyorum. 18 yıldır bu ülkeyi yöneteceksiniz. 10 milyonun üzerinde işsiziniz olacak, bütün dünyayla kavgalı olacaksınız Orta Doğu'da kan akacak ve siz silahları vereceksiniz, memlekette huzur kalmayacak. Bunu hepimizin oturup düşünmesi lazım."

(Sürecek)