Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tutuklananların aileleriyle buluştu

İstanbul 'da düzenlenen programda, dava kapsamında tutuklanan bazı sanıkların aileleriyle buluşan Kılıçdaroğlu, cezaevinde bulunan sanıklar Tayfun Kahraman 'ın kızı Vera Kahraman, Mine Özerden'in annesi Halide Özerden ve Çiğdem Mater'in doğum gününü kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılandıkları davada verilen hapis cezaları sonrası tutuklanan bazı sanıkların aileleriyle doğum günü vesilesiyle bir araya geldi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

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