Son dakika haber! Kılıçdaroğlu: "İstihdam Yaratacak Güçlü Yatırımcıları Ülkemize Nasıl Çekeceğimizi Kasım Ayında Anlatacağım" - Son Dakika
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Son dakika haber! Kılıçdaroğlu: "İstihdam Yaratacak Güçlü Yatırımcıları Ülkemize Nasıl Çekeceğimizi Kasım Ayında Anlatacağım"

11.10.2022 17:34
Son dakika haber! Kılıçdaroğlu: "İstihdam Yaratacak Güçlü Yatırımcıları Ülkemize Nasıl Çekeceğimizi Kasım Ayında Anlatacağım"

Son dakika haber: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı vizyonumuzu kurgularken, istihdam yaratacak güçlü yatırımcıları, temiz sermayeyi, üretken zihinleri ülkemize nasıl çekeceğimizi Kasım ayında detaylı biçimde anlatacağım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı vizyonumuzu kurgularken, istihdam yaratacak güçlü yatırımcıları, temiz sermayeyi, üretken zihinleri ülkemize nasıl çekeceğimizi Kasım ayında detaylı biçimde anlatacağım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti kapsamında; Boston'da akademisyen, yeni fikirlere yaptığı büyük yatırımlarla bilinen girişimci Joel Shulman ile bir araya geledi. Kılıçdaroğlu görüşme sonrasında sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Girişimci Joel Shulman, dünyanın önde gelen iş insanı ve yatırımcılarından. Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı vizyonumuzu kurgularken, istihdam yaratacak güçlü yatırımcıları, temiz sermayeyi, üretken zihinleri ülkemize nasıl çekeceğimizi Kasım ayında detaylı biçimde anlatacağım."

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kılıçdaroğlu: 'İstihdam Yaratacak Güçlü Yatırımcıları Ülkemize Nasıl Çekeceğimizi Kasım Ayında Anlatacağım' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Kılıçdaroğlu: "İstihdam Yaratacak Güçlü Yatırımcıları Ülkemize Nasıl Çekeceğimizi Kasım Ayında Anlatacağım" - Son Dakika
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