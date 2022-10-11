CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti kapsamında; Boston'da akademisyen, yeni fikirlere yaptığı büyük yatırımlarla bilinen girişimci Joel Shulman ile bir araya geledi. Kılıçdaroğlu görüşme sonrasında sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

ABD'deki Temasları Devam Eden Kılıçdaroğlu'ndan, Gazetecilerin Türkiye'deki Tartışmalar ile İlgili Sorularına Yanıt: 'Şu Anda Oradaki Kısır...

Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Kılıçdaroğlu: 'İstihdam Yaratacak Güçlü Yatırımcıları Ülkemize Nasıl Çekeceğimizi Kasım Ayında Anlatacağım' - Son Dakika

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