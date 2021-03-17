Son dakika haber! Kılıçdaroğlu'ndan Dereiçi köyündeki yangın nedeniyle Yusufeli Kaymakamı Özdemir'e "geçmiş olsun" telefonu - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyündeki yangın nedeniyle Kaymakam Ömer Faruk Özdemir ve köy muhtarı Sabri Duman'ı arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, telefonla görüştüğü Özdemir ve Duman'dan, yangının sebebi ve sonrasında meydana gelen hasarla ilgili bilgi aldığı kaydedildi.