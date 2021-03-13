Son dakika haber: - Kılıçdaroğlu'ndan yangında dumandan etkilenen Başkan Uygur'a hastanede ziyaret - Son Dakika

Son dakika haber: - Kılıçdaroğlu'ndan yangında dumandan etkilenen Başkan Uygur'a hastanede ziyaret

Edinilen son dakika haberine göre - Kılıçdaroğlu'ndan yangında dumandan etkilenen Başkan Uygur'a hastanede ziyaret CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşadığı binada çıkan yangından etkilenmesi sebebiyle hastanede tedavi gören Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'u ziyaret etti.

- Kılıçdaroğlu'ndan yangında dumandan etkilenen Başkan Uygur'a hastanede ziyaret İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşadığı binada çıkan yangından etkilenmesi sebebiyle hastanede tedavi gören Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'u ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşadığı apartmanda çıkan yangın sonrası dumandan etkilendiği için Medicana International İzmir Hastanesinde tedavi gören Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'u ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu ziyarette, Başkan Uygun'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Uygur'un sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı muayene edildiği öğrenildi. (CA-HG-ÖK-Y)

Son Dakika

ABD'de şüphelendiği kadına şok tabancasıyla müdahale etmek isteyen polis, kurşunların hedefinde kaldı

Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını kaybetti

Markette kız çocuğunu istismar eden yaşlı adamı, kameralar ele verdi

Annesinin cenazesini alan Bakan Soylu, hastaneden cenaze aracıyla ayrıldı

Bu zamana kadar tek vaka dahi görülmedi! İşte kırmızı şehrin mavi köyü Hacıarslanlar'ın başarı sırrı

Uğur Şahin'den korona salgınına ilişkin endişelendiren açıklama: Bu en kötüsü değil, gelecek için hazırlıklı olmalıyız

Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada

Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan hemşirenin pişkinliği pes dedirtti