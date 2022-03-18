Son dakika haber! Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü paylaşımı

18.03.2022 00:44

Son dakika gelişmesine göre 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesinin kullanıldığı Çanakkale şehitlerini anlatan klip ANKARA - Cumhuriyet Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'Çanakkale Zaferi' temalı...

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesinin kullanıldığı Çanakkale şehitlerini anlatan klip ANKARA - Cumhuriyet Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'Çanakkale Zaferi' temalı video klip paylaştı.

Klip, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesinden, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale anlatımıyla "Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre, yani ölüm muhakkak..." #ÇanakkaleGeçilmez" notuyla paylaştı.

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ, BERAT GECESİ VE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ İÇİN DUA ETTİ Son dakika gündem: DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ, BERAT GECESİ VE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ İÇİN DUA ETTİ Çanakkale Şehitleri Kemer'de anıldı Çanakkale Şehitleri Kemer'de anıldı

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Çanakkale, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü paylaşımı - Son Dakika


Son Dakika
00:46 Barcelona Teknik Direktörü, Kerem Aktürkoğlu için ayrı parantez açtı: Özel önlem aldık
00:44 Atandı, 26 ay sonra göreve başladı, aynı gün görevden alındı
00:42 Putin'in isteği ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen lider: Ukrayna'nın doğusunun Rusya'ya katılmasını istiyor
00:39 Barcelona maçı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent açıklama yaptı: Bu kuralı anlamıyorum
00:06 Akrabalar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 40 kişilik grup güçlükle ayrıldı
00:03 Bulgaristan eski Başbakanı'na gözaltı şoku
23:57 Barcelonalı futbolcudan maç sonu sarı-kırmızılı taraftara övgü dolu sözler: Daha önce böylesini görmedim
23:55 Polislere 'bölge sistemi' getirildi! Kılıçdaroğlu kararı eleştirdi: Garabettir
23:50 Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gidebilecek! Avrupa Ligi'nde ise yokuz
23:11 Barcelona'dan anlamsız paylaşım! Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 00:52:02. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement