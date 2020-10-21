Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, ölümünün 21. yılında Ahmet Taner Kışlalı'yı andı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci-yazar Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'yı suikast sonucu ölümünün 21. yılında andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Atatürk devrimleri ve Cumhuriyet değerleri doğrultusunda mücadele eden ve bu uğurda haince katledilen değerli bilim insanı ve Cumhuriyet aydını Ahmet Taner Kışlalı'yı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyorum."