Son dakika haber! Kılıçdaroğlu, Selahattin Babüroğlu'na düzenlenen cenaze törenine katıldı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 33. Hükümet Ulaştırma Bakanı ve 38. Hükümet İmar ve İskan Bakanı Selahattin Babüroğlu'na düzenlenen cenaze töreni
Dua edilmesi ve cenazenin götürülmesi
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başsağlığı dilemesi TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Senatosu Üyesi 33. Hükümet Ulaştırma Bakanı ve 38. Hükümet İmar ve İskan Bakanı Selahattin Babüroğlu'na düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Kaynak: AA
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