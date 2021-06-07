Son dakika haber! Kılıçdaroğlu, Selahattin Babüroğlu'na düzenlenen cenaze törenine katıldı - Son Dakika

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başsağlığı dilemesi TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Senatosu Üyesi 33. Hükümet Ulaştırma Bakanı ve 38. Hükümet İmar ve İskan Bakanı Selahattin Babüroğlu'na düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Dua edilmesi ve cenazenin götürülmesi

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 33. Hükümet Ulaştırma Bakanı ve 38. Hükümet İmar ve İskan Bakanı Selahattin Babüroğlu'na düzenlenen cenaze töreni

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