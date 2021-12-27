GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kemal Baytaş'ın yakınlarına taziyede bulunması
Cenaze namazının kılınması
Helallik alınması
Cenazenin götürülmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alandan ayrılması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tanıtma Vakfı Başkanı Kemal Baytaş için Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. (2)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Kılıçdaroğlu, Türk Tanıtma Vakfı Başkanı Kemal Baytaş'ın cenaze namazına katıldı (2) - Son Dakika