CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, incelemelerde bulunmak üzere orman yangınlarının çıktığı Antalya ve Muğla'ya gidecek.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programını iptal ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kılıçdaroğlu, orman yangınından etkilenen Antalya ve Muğla illerine gidecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Nermin Güneş için düzenlenecek cenaze töreninin ardından sırasıyla, Manavgat, Marmaris ve Bodrum'da, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak" denildi.