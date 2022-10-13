Son dakika haber... Kilis Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, muhtarla toplantı yaptı

Kilis Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, "Huzur Toplantıları" kapsamında muhtarlarla bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kurt, Musa Kara Taziyeevinde yapılan toplantıda emniyet müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili görüş, öneri ve çözüm yolları hakkında muhtarlarla fikir alışverişinde bulundu.

Kurt, mahallelerdeki sorunların çözülmesi ve eksiklerin giderilmesi için emniyet Müdürlüğü olarak asayiş, güvenlik ve uyuşturucu ile mücadele konularında kararlılıkla çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kurt, kentti daha güvenli ve huzurlu hale getirebilmek için emniyet müdürlüğü olarak aynı gayret ve çaba içerisinde çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.