Son dakika haber | Kilis merkezli terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kilis merkezli terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

07.10.2022 18:24
Son dakika haber | Kilis merkezli terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Kilis merkezli terör operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kilis merkezli terör operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren 3 şüpheliye yönelik Adana ve Kilis'te operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptığı iddiasıyla da Hisar köyünde bir şüpheliyi yakaladı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kilis merkezli terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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