Ekipler, terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptığı iddiasıyla da Hisar köyünde bir şüpheliyi yakaladı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Kilis merkezli terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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