KİLİS'te, polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriyeli 10 kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde Suriyeli T.B.'nin yaşadığı evde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 10 kişiyi yakaladı. İfadesi alınan kaçak göçmenler, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 09:31 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Kilis'te 10 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika