Son dakika haber! Kilis'te, 2 taksicinin telefonunu gasp eden şüpheli yakalandı - Son Dakika

KİLİS'in Elbeyli ilçesinde, 2 taksi şoförünün cep telefonunu tehditle gasp eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Elbeyli'de farklı tarihlerde jandarmaya başvuran 2 taksici, cep telefonlarının araca binen bir müşteri tarafından tehdit ile gasp edildiğini belirtip, şikayetçi oldu. Şikayetlerin ardından çalışma başlatan polis, Suriye uyruklu olduğu belirlenen şüphelinin iki olayı da gerçekleştirdiğini saptadı. Taksicilerin ifadesi ve kamera görüntülerini inceleyen polis, kimliğini saptadığı M.A.'yı, gizlendiği metruk binada yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin sorgulanmasına başlandı.