3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anı görüntüsünde, iki otomobilin çarpışması ve ardından kontrolden çıkarak yol kenarındaki park halinde bulunan araçlara çarpması yer aldı.

Dün Ömer A. idaresindeki 40 DT 115 plakalı otomobilin Mehmet Şanlı Mahallesi'nde Yusuf Y. yönetimindeki 80 AAP 047 plakalı otomobille çarpıştığı kazada yaralanan Abdulkadir K. (4), Hacı A. (12) ve Cuma T. (15), taburcu edildi.

Kilis 'te dün meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

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