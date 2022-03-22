Son dakika haber! KİLİS'TE, ARANAN TERÖR ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika
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Son dakika haber! KİLİS'TE, ARANAN TERÖR ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

22.03.2022 09:42

Son dakika haberlerine göre KİLİS'te, PKK silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan aranan şüpheli A.İ., jandarma ekiplerince yakalandı.

KİLİS'te, PKK silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan aranan şüpheli A.İ., jandarma ekiplerince yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'silahlı terör örgütü üyesi' olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan A.İ.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaptığı araştırma ile adresini saptadığı A.İ.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan A.İ., jandarmadaki sorgulamasının ardından 'terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber! KİLİS'TE, ARANAN TERÖR ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Son dakika haber! KİLİS'TE, ARANAN TERÖR ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Son dakika haber! KİLİS'TE, ARANAN TERÖR ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

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Jandarma, Kilis, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! KİLİS'TE, ARANAN TERÖR ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! KİLİS'TE, ARANAN TERÖR ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika
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