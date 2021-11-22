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Son dakika haber: Kilis'te askerlerin bulduğu yaralı atmaca koruma altına alındı - Son Dakika

Son dakika haber: Kilis'te askerlerin bulduğu yaralı atmaca koruma altına alındı

22.11.2021 17:18
Son dakika haber: Kilis'te askerlerin bulduğu yaralı atmaca koruma altına alındı

Son dakika haber... Kilis'te askerlerin yaralı bulduğu atmaca Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerince koruma altına alındı.

Kilis'te askerlerin yaralı bulduğu atmaca Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerince koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gülbaba köyündeki hudut taburundaki askerler, bir ayağı kırık atmaca buldu.

Durumun Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine atmaca, ekiplerce koruma altına alındı.

Kuşa ilk müdahale Kilis Belediyesi Rehabilitasyon Merkezinde yapıldı.

Atmacanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Son dakika haber: Kilis'te askerlerin bulduğu yaralı atmaca koruma altına alındı
Son dakika haber: Kilis'te askerlerin bulduğu yaralı atmaca koruma altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kilis'te askerlerin bulduğu yaralı atmaca koruma altına alındı - Son Dakika


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