Son dakika haber: Kilis'te askerlerin bulduğu yaralı atmaca koruma altına alındı - Son Dakika

Kilis'te askerlerin yaralı bulduğu atmaca Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerince koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gülbaba köyündeki hudut taburundaki askerler, bir ayağı kırık atmaca buldu.
Durumun Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine atmaca, ekiplerce koruma altına alındı.
Kuşa ilk müdahale Kilis Belediyesi Rehabilitasyon Merkezinde yapıldı.
Atmacanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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