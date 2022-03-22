Son dakika haber... Kilis'te bir polis silahla biri eşi olan 2 hemşireyi yaraladı - Son Dakika
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Son dakika haber... Kilis'te bir polis silahla biri eşi olan 2 hemşireyi yaraladı

22.03.2022 09:52
Son dakika haber... Kilis'te bir polis silahla biri eşi olan 2 hemşireyi yaraladı

Gelen son dakika haberine göre Kilis'te bir polis memuru, tartıştığı biri eşi olan 2 hemşireyi tabancayla yaraladı.

Kilis'te bir polis memuru, tartıştığı biri eşi olan 2 hemşireyi tabancayla yaraladı.

Polis memuru H.S, Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi F.S. ve meslektaşı S.Ç. ile karşılaştı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonrası H.S, yanında bulundurduğu tabancayla eşi ve arkadaşına ateş etti.

Yaralanan 2 kadın Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan F.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayın ardından kaçan H.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haber... Kilis'te bir polis silahla biri eşi olan 2 hemşireyi yaraladı

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Devlet Hastanesi, Polis Memuru, Polis, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kilis'te bir polis silahla biri eşi olan 2 hemşireyi yaraladı - Son Dakika


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