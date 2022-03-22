Son dakika haber... Kilis'te bir polisin silahla vurduğu eşi öldü, bir hemşire yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Kilis'te bir polisin silahla vurduğu eşi öldü, bir hemşire yaralandı

22.03.2022 11:47
Son dakika haber... Kilis'te bir polisin silahla vurduğu eşi öldü, bir hemşire yaralandı

Son dakika habere göre Kilis'te polis memurunun silahla vurduğu eşi hayatını kaybetti, bir hemşire yaralandı.

Kilis'te polis memurunun silahla vurduğu eşi hayatını kaybetti, bir hemşire yaralandı.

Polis memuru H.S, Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi F.S. ve meslektaşı S.Ç. ile karşılaştı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonrası H.S, yanında bulundurduğu tabancayla eşi ve arkadaşına ateş etti.

Yaralanan 2 kadın, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan F.S, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayın ardından kaçan H.S'yi yakalayarak jandarmaya teslim etti.

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşların olay yerinden kaçması, sağlık çalışanlarının sedye ile hızlıca olay yerine gelmesi ve yaralıları hastaneye götürmesi yer alıyor.

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Devlet Hastanesi, Polis Memuru, Polis, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kilis'te bir polisin silahla vurduğu eşi öldü, bir hemşire yaralandı - Son Dakika


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